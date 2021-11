Age of Empires 4: Roadmap mit DLCs und neuen Inhalten veröffentlicht

Screenshot - Age of Empires 4 (PC)

Nachdem Relic Entertainment vor kurzem ein neues Update für Age of Empires 4 ( ab 53,99€ bei kaufen ) veröffentlicht hat, legt das Entwickler-Team die Hände nicht untätig in den Schoß – ganz im Gegenteil. Für die nächsten Wochen und Monate sind nämlich zahlreiche Inhalte, DLCs und andere Dinge geplant. Das geht aus der just enthüllten Roadmap für das Strategiespiel hervor.So soll im Verlauf des Winters – und somit bis Ende dieses Jahres – ein weiteres umfangreiches Update erscheinen. Dieses umfasst u.a. mehr als 100 Balancing-Änderungen, zahlreiche Bugfixes und Performance-Optimierungen sowie Anpassungen bei der Mini-Map. Für das Frühjahr 2022 steht das nächste große Update auf dem Programm, das die ersten Modding-Tools für Age of Empires 4 mit sich bringen wird. Darauf warten viele Fans bereits sehnlichst. Natürlich wird es zusätzlich ebenfalls einige Fixes für verbliebene Bugs und die Performance geben.Hinsichtlich der DLCs hüllt sich Relic Entertainment weitgehend in Schweigen. Es steht zwar bereits fest, dass es Download-Erweiterungen für Age of Empires 4 geben wird, wann genau diese erscheinen, ist bisher allerdings ebenso wenig bekannt wie deren Inhalte. Als kleines Trostpflaster dürften die saisonalen Ranglisten dienen, die im Verlauf des nächsten Jahres starten und jeweils zwölf Wochen dauern werden.Age of Empires 4 ist am 28. Oktober 2021 auf PC erschienden. Im Test auf 4Players.de hat das von Microsoft veröffentlichte Strategiespiel einen guten Eindruck hinterlassen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2021 Trailer