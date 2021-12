Age of Empires 4: Game-Director verlässt Relic Entertainment nach 24 Jahren

Ein Urgestein verlässt das Entwicklerstudio Relic Entertainment nach 24 Jahren der Firmenzugehörigkeit. Wie aus einem Bericht der Kollegen von Aroged hervorgeht, handelt es sich dabei um den Design Director Quinn Duffy. Zuletzt war er an den Arbeiten für das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4 ( ab 53,99€ bei kaufen ) beteiligt, das im Oktober dieses Jahres auf den Markt kam.Auf seinem LinkedIn-Profil nahm er kurz Stellung zu seinem Abgang nach so vielen Jahren: "Ich bin sehr stolz auf die Arbeit des Teams an Age of Empires 4. Bei Relic hatte ich die Leidenschaft für sowohl Geschichte als auch das Genre der Echtzeit-Strategie. Daher konnte ich nicht glücklicher gewesen sein, dabei zu helfen, einen neuen Teil dieser ebenso beliebten wie ikonischen Marke zu erschaffen."Während seiner Laufbahn bei Relic Entertainment hat Quinn Duffy an zahlreichen Spielen gearbeitet. Dazu zählen unter anderem die beiden bisher veröffentlichen Episoden von Company of Heroes Space Marine sowie Impossible Creatures . Bei all diesen Titeln war er als Designer oder sogar als verantwortlicher Game Director beteiligt. Gründe für seinen Abgang sind bisher nicht bekannt.