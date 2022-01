Age of Empires 4: Closed Beta des 1v1-Ranked-Modus kann in dieser Woche ausprobiert werden

Entwickler Relic Entertainment hat bekannt gegeben , dass Spieler von Age of Empires 4 ( ab 53,99€ bei kaufen ) bereits in wenigen Tagen einen ersten Blick auf den Ranked-Modus des Echtzeit-Strategiespiels werfen können. Im Detail handelt es sich dabei um die Closed Beta für das 1v1-Format, die am 20. Januar 2022 beginnen wird. Wenn auch ihr am Test teilnehmen wollt, müsst ihr euch zunächst als "Age Insider" auf der entsprechenden Webseite registrieren. Stellt unter anderem sicher, dass euer "DxDiag" hochgeladen wurde. Nach kurzer Zeit solltet ihr dann eine E-Mail mit allen weiteren Schritten in eurem Postfach haben.Das Ende der Closed Beta ist für den 28. Januar 2022 geplant. Im Frühling 2022 soll der Ranked-Spielmodus dann für alle zur Verfügung stehen. Immer am Ende einer Saison werden die Entwickler basierend auf dem erreichten Rang exklusive Belohnungen an die Spieler verteilen. In den nächsten Tagen wird es außerdem das nächste Update für den Strategietitel geben. Hier stehen Bugfixes und weitere Änderungen am Balancing bevor. Age of Empires 4 ist seit dem 28. Oktober 2021 für PC erhältlich. Im Test auf 4Players.de konnte das Strategiespiel eine gute Wertung erreichen.