Age of Empires 4: Xbox-Release der Strategiespiel-Reihe angekündigt

Age of Empires: Die Konsolenversion vorgestellt

Inhalt und Release der Xbox-Versionen

Zum 25. Jährigen Jubiläum von Age of Empires hatte Microsoft zwei Überraschungen parat. Zum einen die Ankündigung von Age of Mythology Retold , zum anderen kommt die Strategiespielreihe auf die Konsolen.Genauer gesagt zwei Serienteile schaffen den Sprung auf die Xbox-Konsolen: Age of Empires 4 und Age of Empires 2: Definitive Edition . Beide werden sogar schon 2023 das Licht der Xbox-Welt erblicken, wie Microsoft mitteilt Bei der Konsolenversion von Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Empires 4 soll es sich nicht um eine einfache Portierung handeln. Stattdessen werden beide Spiele speziell an die Konsolen angepasst, was sich vor allem auf die Steuerung bezieht.Die Entwickler haben dafür die Benutzeroberfläche angepasst und ein eigenes Tutorial für die Controllersteuerung in beiden Spielen erschaffen. Außerdem soll eine neue Ingame-KI das Ressourcenmanagement "effizienter und intuitiver" gestalten. Alternativ lässt sich die Konsolenversion auch mit Maus und Tastatur spielen.Zudem werden sowohl Age of Empires 4 als auch Age of Empires 2: Definitive Edition im Multiplayer-Modus Crossplay unterstützen. Zusätzlich wird ebenfalls Cloud Gaming versprochen, wodurch ihr beide Spiele dann auch auf eurem Mobilgerät spielen könnt.In Sachen Inhalt soll es jeweils das Komplettpaket geben. Im Falle von Age of Empires 2: Definitive Edition umfasst das sämtliche bisher veröffentlichten Updates und DLC-Erweiterungen. In Zahlen ausgedrückt sind das 83 Karten, 34 Singleplayer-Kampagnen, sieben Koop-Kampagnen, 42 verschiedene Zivilisationen und zehn Multiplayer-Modi.Beim Release kommt es derweil zu einer Zweiteilung. Die Age of Empires 2: Definitive Edition wird am 31. Januar 2023 für die Xbox Series X | S erscheinen. Für Age of Empires 4 gibt es bislang noch keinen genauen Termin, aber im Laufe von 2023 soll es soweit sein.Letztes aktuelles Video: gamescom 2021 Trailer