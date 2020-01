Thronebreaker: The Witcher Tales: Taktik-Rollenspiel auch auf Switch erhältlich

Screenshot - Thronebreaker: The Witcher Tales (Switch) Screenshot - Thronebreaker: The Witcher Tales (Switch) Screenshot - Thronebreaker: The Witcher Tales (Switch) Screenshot - Thronebreaker: The Witcher Tales (Switch) Screenshot - Thronebreaker: The Witcher Tales (Switch) Screenshot - Thronebreaker: The Witcher Tales (Switch)

CD Projekt RED hat das bereits 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC (zum Test ) erschienene Taktik-Rollenspiel Thronebreaker: The Witcher Tales am 28. Januar 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 19,99 Euro. Für die Portierung zeichnen die Crunching Koalas verantwortlich. Das Spiel wurde zusammen mit einer Reihe digitaler Extras veröffentlicht, darunter der offizielle Soundtrack, Konzeptgrafiken und eine mit Anmerkungen versehene Karte von Lyrien. Infos zum Erhalt dieser Extras gibt es hier Spielbeschreibung des Herstellers: "Thronebreaker ist ein Einzelspieler-Rollenspiel, das die Spieler erneut in das von Monstern befallene Universum des Hexers Geralt von Riva versetzt. Das Spiel wurde von den gleichen Entwicklern erschaffen, die für einige der berühmtesten Momente in The Witcher 3: Wild Hunt verantwortlich sind und erzählt die wahrhaft königliche Geschichte von Meve, der kriegserprobten Königin von Lyrien und Rivien. Im Angesicht einer drohenden Invasion muss sich Meve wieder auf den Kriegspfad begeben - eine düstere Reise voller Zerstörung und Rache liegt vor ihr."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch