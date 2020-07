Thronebreaker: The Witcher Tales: Umsetzung für iPhone und iPad steht bereit

CD Projekt hat Thronebreaker: The Witcher Tales auf iOS veröffentlicht. Das Taktik-Rollenspiel mit Gwent-Kartenkämpfen erfordert iOS 13.3 oder neuer (kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch). Der Preis im App Store beträgt 10,99 Euro. Eine Android-Version des Spiels ist für dieses Jahr geplant. Das Spiel ist auch für PC (GOG.COM & Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich.Die iOS-Umsetzung bietet dedizierte Touchscreen-Steuerung sowie Unterstützung von Cloud-Saves, damit man direkt weiterspielen kann, wo man auf dem PC aufgehört haben - und vice versa.Publisher: "Das Spielen von Thronebreaker auf iOS schaltet außerdem eine Reihe von Boni für Gwent: The Witcher Card Game auf iOS, PC und Android frei, unter anderem einzigartige Verzierungen und 20 Karten für Multiplayer-Schlachten. Außerdem können Spieler sich kostenlos ein Set mit digitalen Thronebreaker-Goodies sichern, inklusive dem offiziellen Soundtrack, Concept Art aus dem Spiel und einer kommentierten Karte von Lyrien.""Thronebreaker ist ein Einzelspieler-Rollenspiel in der Welt von The Witcher, das narrativ getriebene Erkundung mit einzigartigen Rätseln und rundenbasierten Schlachten kombiniert. Spieler schlüpfen in die Rolle von Königin Meve von Lyrien und Riva, die sich aufgrund einer drohenden Invasion durch Nilfgaard gezwungen sieht, den Kriegspfad zu beschreiten. Um eine Chance gegen ihre Feinde zu haben, muss Meve eine mächtige Armee vereinen, indem sie sich auf eine dunkle Reise voller Zerstörung und Rache begibt."Letztes aktuelles Video: iOS-Launchtrailer