The Witcher Tales: Thronebreaker: Android-Umsetzung steht bereit

Thronebreaker ist ein Rollenspiel für Einzelspieler, das in der Welt von The Witcher angesiedelt ist. Es kombiniert erfolgreich storylastige Erkundung mit Kartenspielmechaniken.



In diesem Spiel erzählen die Entwickler des preisgekrönten The Witcher 3: Wild Hunt die wahrhaft königliche Geschichte von Meve, die kriegserfahrene Königin der zwei Nördlichen Königreiche Lyrien und Rivien. Im Angesicht einer drohenden Invasion von Nilfgaard ist Meve gezwungen, wieder in den Krieg zu ziehen, und geht auf eine düstere Reise auf dem Pfad der Zerstörung und Rache.



Spiele einige Stunden KOSTENLOS. Mit einem Upgrade auf die Vollversion kannst du dein Abenteuer mit Meve fortsetzen und die Geschichte selbst beeinflussen!

CD Projekt hat The Witcher Tales: Thronebreaker gestern auch für Android veröffentlicht. Das Taktik-Rollenspiel mit Gwent-Kartenkämpfen ist in Googles Play-Store kostenlos zum Download erhältlich. Nach ein paar Probestunden ist zum Weiterspielen allerdings ein Upgrade auf die Vollversion für 10,99 Euro nötig.Auf iOS startete es im Juli 2020 direkt für 10,99 Euro. Das Spiel ist auch für PC (GOG.COM & Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich.Letztes aktuelles Video: iOSLaunchtrailer