Close to the Sun: Von Tesla inspiriertes Horror-Abenteuer sticht Anfang Mai in See - 4Players.de

Die PC-Version des von Nikola Tesla inspirierten Horror-Abenteuers Close to the Sun wird am 2. Mai 2019 exklusiv im Epic Games Store vom Stapel laufen, wie Storm in a Teacup und Wired Productions bekannt geben . Vorbestellungen sind ab sofort für 29,99 Euro möglich und werden am Erscheinungstag mit einem exklusiven digitalen Artbook belohnt. Die Konsolenfassungen sollen irgendwann im Lauf des Jahres folgen.Zum Spiel selbst heißt es: "In einer alternativen Realität des 19. Jahrhunderts hat Nikola Tesla es geschafft, sein volles Potenzial auszuschöpfen und die Welt für immer zu verändern. In Close to the Sun gehen Spieler an Bord der Helios - einem kolossalen Schiff, das dem Fortschritt der Wissenschaft und Forschung dient, nunmehr aber in Angst und Schrecken versunken ist.Mithilfe der enorm leistungsfähigen Unreal Engine 4, gepaart mit neuesten Technologien, wird dem Spieler ein hochwertiges und mitreißendes Erlebnis geboten." Darüber hinaus soll die deutsche Version des Spiels mit hochkarätigen Synchronsprechern wie Lara Loft und Erik Schäffler aufwarten. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC