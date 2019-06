Close to the Sun: Von Tesla inspiriertes Horror-Abenteuer entert die Switch - 4Players.de

Screenshot - Close to the Sun (Switch) Screenshot - Close to the Sun (Switch) Screenshot - Close to the Sun (Switch) Screenshot - Close to the Sun (Switch) Screenshot - Close to the Sun (Switch)

Storm in a Teacup und Wired Productions werden ihr bereits für PC erhältliches Horror-Abenteuer Close to the Sun (zum Test ) auch für Nintendo Switch veröffentlichen . Die Switch-Version soll parallel mit den bereits angekündigten Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Wir schreiben das Jahr 1897. In internationalem Gewässer treibt die Helios. Am Himmel türmen sich dunkle Wolken auf, während gnadenlose Wellen gegen ihren Rumpf krachen. Gigantische Goldverzierungen voller filigraner Details säumen das Schiff, so weit das Auge reicht.Die Helios ist eine Vision von Nikola Tesla und dient als Zufluchtsort für geniale Wissenschaftler. Ein grenzenloses Utopia für die Forschung, unabhängig von Staaten und vor den Blicken der Gesellschaft verborgen. Hier lassen sich die Grenzen von Raum und Zeit ungestört überschreiten.Die Journalistin Rose Archer macht sich auf die Suche nach ihrer Schwester Ada an Bord der Helios. Schnell stellt sie fest, dass nicht alles ist, wie es scheint. Große, leere Flure. Der Gestank von faulendem Fleisch liegt in der Luft. Stille. Ein einziges Wort steht über dem Eingang ... QUARANTÄNE!" Hier ein erster Vorgeschmack auf die Switch-Fassung:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer