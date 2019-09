Close to the Sun: Vergleichsvideo der PC- und Konsolenfassungen & Releasetermin - 4Players.de

Wired Productions hat den Releasetermin der Konsolenfassungen von Close to the Sun bekannt gegeben: Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen am 29. Oktober erscheinen. Der Titel wird außerdem in einer auf 1.000 Exemplare limitierten Collector's Edition verfügbar sein, die auf der Verkaufsplattform des Publishers vorbestellt werden kann. Sie enthält eine Metallbox, ein Artbook, Adas Brief aus dem Einstieg des Spiels, mit dem sie ihre Schwester um Hilfe bittet, eine metallene Schlüsselkarte, eine 7-Zoll-Schallplatte mit dem Promotitel von Porcelain Pill sowie einen Key für die PC-Version im Epic Store.Das folgenden Video zeigt außerdem Spielszenen, welche die bereits erhältliche PC-Version den verschiedenen Konsolen-Umsetzungen gegenüberstellt. Im Test konnte uns der Gruseltrip nicht vollends begeistern, obwohl er stimmungsvolle Momente hat und eine interessante Geschichte erzählt: "[...] man stelle sich BioShock als Wander-Simulator vor", hieß es damals immerhin.Letztes aktuelles Video: Vergleichstrailer PC und Konsolen