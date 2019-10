Close to the Sun: Auf PS4, Switch und Xbox One verfügbar - 4Players.de

Wired Productions und Storm in a Teacup haben Close to the Sun für PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Die normale Version kostet 29,99 Euro. Die limitierte Collector's Edition (1.000 Exemplare) wird für ca. 93 Euro angeboten."Wir sind selbstredend sehr froh, dass Konsolen-Spieler nun endlich auch Close to the Sun erleben können", sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. "Die Horror-Elemente der Geschichte, das Gameplay mit Fokus auf Erkundung und die vollständige Immersion, die nur ein First-Person-Adventure bieten kann, eignen sich perfekt für PS4, Xbox One und Switch. Wir können es kaum erwarten Fans weltweit das Spiel für alle Konsolen endlich digital und physisch anzubieten."Letztes aktuelles Video: Konsolen TrailerDer BioShock-Wander-Simulator ist im Mai bereits auf PC via Epic Games Store veröffentlicht worden. Zum Test : Kommt euch das bekannt vor? Mitten auf dem Ozean erschafft ein Visionär eine Art Eiland, auf dem wissenschaftlicher Fortschritt über sich hinauswachsen soll. Betritt man die von kraftvollen Maschinen angetriebene Umgebung, staunt man schließlich vor großen Statuen und hohen Flaggen über prachtvoll verzierte, in gedämmtes Kunstlicht getauchte Räume. Doch schon bald stolpert man über Leichen und vernimmt ein unheilvolles Knurren - bis sich eine helfende Stimme per Funk meldet...