Industries of Titan: Early-Access-Update #5: Raumschiffe zusammenstellen und bauen

Die Entwickler von Industries of Titan (Early Access) erweitern weiterhin fleißig das Aufbauspiel. Mit dem fünften Update "Ship Just Got Real" wird man eigene Raumschiffe bauen und die Decks mit eigens ausgewählter Ausstattung/Waffen versehen können. Raumschiffe können am Dock außerdem aufgetankt, repariert und verändert werden. Das Change-Log des kampflastigen Updates findet ihr hier Das nächste Update soll am Dienstag, den 3. November 2020, erscheinen. Geplant sind diverse von der Community gewünschte Features zur Verbesserung der Lebensqualität (Interface, einfachere Abläufe) und ein neues Gebäude.Letztes aktuelles Video: Early Access Update 5 Ship Just Got Real