Rune 2: Finaler Titel steht fest; Action-Rollenspiel erscheint im Sommer im Epic Games Store - 4Players.de

Die Human Head Studios werden Rune 2 (ehemals als Rune oder Rune: Ragnarok bekannt) im Sommer 2019 für PC im Epic Games Store veröffentlichen. Andere Vertriebswege wurden nicht genannt. Das in der nordischen Mythologie angesiedelte Action-Rollenspiel thematisiert Ragnarok, das Ende der Tage, wo Bestien und die letzten verbliebenen Menschen gleichermaßen ums Überleben kämpfen.Als von den Göttern auserwählter Befreier (männlich oder weiblich) muss man Midgard retten - und mit dem Segen der Götter sowie "göttlicher" Fähigkeiten versucht man Ragnarok zu beenden. Alleine oder kooperativ mit Freunden wird man gegen die Schergen von Loki und andere Kreaturen (Banditen, Kannibalen, Riesen, Zwerge, Draugr etc.) in blutigen Nahkämpfen antreten und die offene Spielwelt erkunden können, um Ressourcen, Artefakte und Runensteine zu finden. Ziel ist es, das "Realm Gate" mit der Macht der Artefakte zu schwächen und Loki letztendlich herauszufordern. Man wird (magische) Waffen schmieden, sich ein Wikinger-Langschiff bauen und allem Anschein nach Siedlungen wieder aufbauen können.Man wird jedoch mehrere Male gegen Loki kämpfen müssen. In der Ankündigung heißt es kryptisch: "Es ist das Schicksal, dass Loki sterben wird, wenn Ragnarok endet. Allerdings hat er einen Weg gefunden, den Fluss der Zeit zu manipulieren und setzt die Welt ständig zurück, wodurch ein unendlicher Zyklus des Chaos entsteht. Jedes Mal, wenn Ragnarok zurückgesetzt wird, beginnt eine neue Ära, die jeweils mit verschiedenen Herausforderungen gespickt ist: ewige Nacht, umherstreifende Riesen, eisbedeckte Landschaften und mehr. Man muss viele Jahrhunderte durchlaufen, bevor man die Macht hat, Loki zu besiegen. "Die Human Head Studios werden Rune 2 am 24. Mai um 22 Uhr (1 pm PST) im Livestream präsentieren.