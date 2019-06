Rune 2: Die Herausforderungen von Loki - 4Players.de

Als von den Göttern auserwählter Befreier muss man Midgard in Rune 2 retten - und mit dem Segen der Götter sowie "göttlicher" Fähigkeiten versucht man Ragnarok zu beenden. Alleine oder kooperativ mit Freunden wird man gegen die Schergen von Loki und andere Kreaturen in blutigen Nahkämpfen antreten und die offene Spielwelt erkunden können, um Ressourcen, Artefakte und Runensteine zu finden. Ziel ist es, das "Realm Gate" mit der Macht der Artefakte zu schwächen und Loki letztendlich herauszufordern. Man wird jedoch mehrere Male gegen Loki kämpfen müssen. In der Ankündigung heißt es kryptisch: "Es ist das Schicksal, dass Loki sterben wird, wenn Ragnarok endet. Allerdings hat er einen Weg gefunden, den Fluss der Zeit zu manipulieren und setzt die Welt ständig zurück, wodurch ein unendlicher Zyklus des Chaos entsteht. Jedes Mal, wenn Ragnarok zurückgesetzt wird, beginnt eine neue Ära, die jeweils mit verschiedenen Herausforderungen gespickt ist: ewige Nacht, umherstreifende Riesen, eisbedeckte Landschaften und mehr. Diese Herausforderungen zeigen die Entwickler im folgenden Trailer.Letztes aktuelles Video: Lokis Ages of Ragnarok Spotlight"Du wurdest von den Göttern auserwählt, Midgards Retter zu sein. Mit ihrem Segen und mächtigen Kräften bewaffnet ziehst du los, um Ragnarök zu beenden! Begib dich in einen Wettlauf gegen die Zeit, um den hinterlistigen Loki davon abzuhalten, Midgard zu zerstören, während er die Welt in ständiges Chaos stürzt. Stell dich Lokis Lakaien allein oder mit Freunden in brutalen Nahkämpfen. Reise durch die Welt, sammle seltene Ressourcen und finde wertvolle Artefakte, um das Tor des Reichs zu schwächen. Erschaffe die mächtigste Waffen, welche die Neun Reiche je gesehen haben."