Rune 2: Drei Editionen, Deathmatch-Beta und Wikinger-Trailer - 4Players.de

Auch wenn immer noch kein konkreter Releasetermin feststeht, haben die Human Head Studios angekündigt, dass die PC-Version von Rune 2 in drei Editionen im Epic Games Store erscheinen wird. Die Standard Edition (Warrior Pack) wird 24,99 Euro kosten. Die Beserker Rage Edition, die Rezepte für die Berserkerwaffe und -rüstung sowie den Soundtrack umfasst, wird mit 32,99 Euro zu Buche schlagen. Die God Slayer Edition für 48,99 Euro enthält Rezepte für das Schiff der Walküre, die Rüstung des Wikingerfürsten, Sigurds Axt und das Gründerbanner - sowie die Zusatzinhalte der Beserker Rage Edition.Das Action-Rollenspiel, das in den bisherigen Spielszenen noch reichlich Optimierungsbedarf hinsichtlich Performance und dem flüssigen Spielablauf zeigte, soll ab Sommer 2019 im Epic Games Store für PC erhältlich sein. Heute Nachmittag startet außerdem der Betatestlauf der Multiplayer-Deathmatch-Server (15:00 Uhr bis 21:00 Uhr). Vorbesteller dürfen an dem Betatest teilnehmen.Letztes aktuelles Video: How To Become A Viking Produktbeschreibung : "Du wurdest von den Göttern auserwählt, Midgards Retter zu sein. Mit ihrem Segen und mächtigen Kräften bewaffnet ziehst du los, um Ragnarök zu beenden! Begib dich in einen Wettlauf gegen die Zeit, um den hinterlistigen Loki davon abzuhalten, Midgard zu zerstören, während er die Welt in ständiges Chaos stürzt. Stell dich Lokis Lakaien allein oder mit Freunden in brutalen Nahkämpfen. Reise durch die Welt, sammle seltene Ressourcen und finde wertvolle Artefakte, um das Tor des Reichs zu schwächen. Erschaffe die mächtigste Waffen, welche die Neun Reiche je gesehen haben."