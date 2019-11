Rune 2: Action-Rollenspiel für PC veröffentlicht; Entwickler-Studio schließt die Pforten - 4Players.de

We have identified an issue causing frame drops in the RUNE II server browser. The team is aware and working on it.



As a workaround please do the following:

1) Uncheck the unofficial setting up top

2) Wait a few seconds for frame rate to stabilize

3) Re-check the unofficial box



— Rune II is on sale! (@play_rune) November 12, 2019

Ursprüngliche Meldung vom 12. November 2019, 19:06 Uhr:

Die Human Head Studios, die erst gestern Rune 2 veröffentlicht hatten, haben wenige Stunden nach dem Verkaufsstart ihre Pforten geschlossen . Wie es mit dem Wikinger-Action-Rollenspiel weitergehen wird, ist noch unklar. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde jedenfalls ein Patch in Aussicht gestellt. Konkrete Angaben wurden nicht gemacht. Die ehemaligen Mitarbeiter werden fortan für Bethesda arbeiten.Die Human Head Studios, die erst gestern Rune 2 veröffentlicht hatten, haben wenige Stunden nach dem Verkaufsstart ihre Pforten geschlossen. Wie es mit dem Wikinger-Action-Rollenspiel weitergehen wird, ist noch unklar. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde jedenfalls ein Patch in Aussicht gestellt.Die Human Head Studios haben Rune 2 im Epic Games Store für PC veröffentlicht. Die Standard Edition (Warrior Pack) kostet 24,99 Euro. Die Beserker Rage Edition, die Rezepte für die Berserkerwaffe und -rüstung sowie den Soundtrack umfasst, wird für 32,99 Euro zu Buche angeboten. Die God Slayer Edition für 48,99 Euro enthält Rezepte für das Schiff der Walküre, die Rüstung des Wikingerfürsten, Sigurds Axt und das Gründerbanner - sowie die Zusatzinhalte der Beserker Rage Edition.Als von den Göttern auserwählter Befreier muss man Midgard in Rune 2 retten - und mit dem Segen der Götter sowie "göttlicher" Fähigkeiten versucht man Ragnarok zu beenden. Alleine oder kooperativ mit Freunden wird man gegen die Schergen von Loki und andere Kreaturen in blutigen Nahkämpfen antreten und die offene Spielwelt erkunden können, um Ressourcen, Artefakte und Runensteine zu finden. Ziel ist es, das "Realm Gate" mit der Macht der Artefakte zu schwächen und Loki letztendlich herauszufordern. Allerdings soll man mehrere Anläufe brauchen, um stark genug zu sein, um Loki zu besiegen.Produktbeschreibung: "Du wurdest von den Göttern auserwählt, Midgards Retter zu sein. Mit ihrem Segen und mächtigen Kräften bewaffnet ziehst du los, um Ragnarök zu beenden! Begib dich in einen Wettlauf gegen die Zeit, um den hinterlistigen Loki davon abzuhalten, Midgard zu zerstören, während er die Welt in ständiges Chaos stürzt. Stell dich Lokis Lakaien allein oder mit Freunden in brutalen Nahkämpfen. Reise durch die Welt, sammle seltene Ressourcen und finde wertvolle Artefakte, um das Tor des Reichs zu schwächen. Erschaffe die mächtigste Waffen, welche die Neun Reiche je gesehen haben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer