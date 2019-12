Rune 2: Publisher verklagt geschlossenen Entwickler wegen zurückgehaltener Programmteile - 4Players.de

Kurz nach der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels Rune 2 fühlt sich Publisher Ragnarok vom Entwickler Human Head Studios im Stich gelassen. Wie Gamasutra.com berichtet, hat der Publisher mittlerweile eine Klage gegen den mittlerweile geschlossenen Entwickler eingereicht ( zur Originalquelle ). Dessen Mitarbeiter seien direkt nach dem Release überraschend zu Bethesda gewechselt - unter dem neuen Studio-Namen Roundhouse Studios.In einem Statement habe Ragnarok zunächst seinen Schock über die überraschende Entscheidung ausgedrückt - und mittlerweile die Klage eingereicht. Ohne die Unterstützung der Entwickler sehe man sich schließlich nicht in der Lage, den Titel weiter nach Plan zu unterstützen:"Seit der plötzlichen Schließung von Human Head, der Ankündigung und der Entdeckung der aktiven Verschleierung ihrer Acquisition haben wir wiederholt Zugang zum finalen Launch-Build-Source-Code und zu Spiel-Assets von Rune 2 gefordert. Dies haben wir getan, damit wir unserer Community den Support, Updates und zukünftige DLCs liefern können. Als Teil des Publishing-Vertrags zu Rune 2 hat Ragnarok Game LLC für die Entwicklung dieser Assets bezahlt und ist somit deren rechtmäßiger Besitzer.Nach wiederholten Weigerungen seitens Human Head, diese Assets zu produzieren, hatten wir keine andere Wahl als eine Klage einzureichen, um an die Spiel-Assets von Rune 2 zu gelangen. Wir haben alle möglichen Optionen ausgereizt, bevor wir an diesem Punkt ankamen. Wir wollten diesen Schritt nicht machen, aber er wird nötig, um unsere Versprechen an unsere Community zu erfüllen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer