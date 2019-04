Warhammer: Vermintide 2: Deluxe Edition für PS4 und Xbox One bald im Einzelhandel - 4Players.de

505 Games (Publisher) und FatShark (Entwickler) werden gemeinsam Warhammer: Vermintide 2 als Box-Version für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Disc-Version wird als Deluxe Edition am 13. Juni 2019 für 49,99 Euro im Handel erscheinen.Die Edition enthält das Hauptspiel, die beiden DLCs "Shadows Over Bögenhafen" und "Back to Ubersreik" sowie zusätzliche Premiuminhalte samt maßgeschneiderter Missionen (Heldentaten), Charakterskins, eines Porträtrahmens und einer Sigmar-Statue für die Feste.Letztes aktuelles Video: Deluxe Edition Announcement Trailer Zum Test der PC-Version : Wenn in Warhammer: Vermintide 2 scharenweise Skaven (Rattenmenschen) und Chaos-Krieger auf das Spieler-Quartatt zustürmen, dann verspricht das kooperativen Metzelspaß mit Teamplay-Fokus à la Left 4 Dead. Für den Test sind wir durch hochgradig atmosphärische Warhammer-Levels gestürmt, haben haufenweise Feinde zerteilt und Beutekisten geöffnet. Kann Vermintide 2 den überraschend gelungenen Vorgänger toppen?