Warhammer: Vermintide 2: Die Erweiterung "Winds of Magic" mit Tiermenschen erscheint im August - 4Players.de

"Neue Gegner-Fraktion: Tiermenschen - Die Tiermenschen sind eine groteske Mischung aus Mensch und Tier, die über die Intelligenz der Menschen und die Gerissenheit wilder Tiere verfügt. Diese wilden Krieger begrüßen das Chaos und werden kein Mitleid oder nobles Verhalten zeigen. Mit tiefer Verachtung für Recht und Ordnung möchten diese Kinder des Chaos, dass die Welt in einem blutigen Gemetzel endet.

Neuer, höherer Schwierigkeitsgrad

Erhöhte Level-Obergrenze 5 neue Waffen - Eine für jeden Helden Kerillian hat einen Schild und einen Speer. Sienna kann ihre Flammen mit einem Flammenflegel schwingen. Bardin hat ein neues Set von Wurfäxten. Saltzbrand hat jetzt eine Hippe. Kruber kann einen schweren Speer verwenden.

Neues Abenteuer-Level - Bekämpfe die mächtigen und starken Tiermenschen zusammen mit deinen Freunden in einem herausfordernden neuen Level.

Neuer Spielmodus: Winde der Magie - Versuche zusammen mit deinen Freunden eine neue Reihe zunehmend schwerer werdender Herausforderungen in den Geweben der acht Winde der Magie zu meistern.

Die Winde der Magie bestehen aus verschiedenen "Geweben" und werden eine Kombination sein von: Karte: Ein Stück einer existierenden Abenteuerkarte. Wind: Die verschiedenen Winde der Magie werden sich auf die Karte auswirken und diese verändern. Ziel: Jede Karte wird ein spezifisches Ziel haben, das die Spieler abschließen müssen. Finale: Wenn das Ziel abgeschlossen ist, werden sich die Spieler der finalen Herausforderung stellen. Schwierigkeitsgrad: Während die Spieler fortschreiten, steigt der Schwierigkeitsgrad."



Im August wird die erste Erweiterung "Winds of Magic" für Warhammer: Vermintide 2 zunächst auf PC erscheinen. Der große DLC umfasst eine neue Gegner-Fraktion und weitere Herausforderungen. Als ein Meteor in Reikland einschlägt, erheben sich die Tiermenschen (Beastmen) aus den Tiefen des Reikwaldes und stürmen zum Epizentrum, um ihn als Herdenstein für sich zu beanspruchen. Der folgende Cinematic-Trailer soll auf das Szenario einstimmen. Interessierte Spieler können sich hier für den Betatest anmelden.Letztes aktuelles Video: Winds of Magic Cinematic TrailerFeatures von Winds of Magic ( laut Hersteller ):