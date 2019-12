Warhammer: Vermintide 2: Status der zweiten Season und von "Winds of Magic" auf Konsolen - 4Players.de

Eigentlich sollte die zweite Season von Warhammer: Vermintide 2 im Dezember 2019 auf PC starten, zusammen mit der ersten von drei kostenlosen Karten für alle Spieler im Rahmen des Updates "Fluch von Drachenfels". Dieses Update würde auch "Lohners Wunderladen" beinhalten - sowie schnelle, ungewertete Spiele im Modus "das Gewebe" (Winds of Magic)."Diese Pläne wurden aufgrund unseres Fokus auf den 'Zustand' des aktuellen Spiels leicht angepasst. Angesichts des Erfolgs des neuesten experimentellen Tests und unserer ständigen Bemühungen, unsere Veröffentlichungen zu verbessern, bringen wir stattdessen die für Saison 2 vorgesehenen Änderungen in einen Beta-Test. Dieser Test wird, wenn alles planmäßig läuft, ab dem 16. Dezember verfügbar sein und die Feiertage durchlaufen. Dazu gehören Überarbeitungen der Gewebe (einschließlich des ungewertete Schnellen Spiels) für 'Winds of Magic'-Besitzer, die erste der Drachenfelskarten, Lohners Wunderladen und mehr. Lohners Wunderladen wird vorerst ein begrenztes Erlebnis sein, da wir ausprobieren, wie ihr mit der Währung interagiert und nach Grenzfällen in den Spielmechaniken suchen, die alles zusammenhalten", heißt es in einem Update-Beitrag auf Steam Die Entwickler hoffen, dass die Erweiterung "Winds of Magic" noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird."Wir befinden uns derzeit in der Phase der Plattform-Zertifizierung für die Konsolenversionen und wenn alles gut läuft, hoffen wir, dass wir es noch vor Jahresende für euch bereitstellen können. Wir haben dafür umfangreiche Tests mit internen und externen QA-Teams durchgeführt - und wir planen weiterhin, Winds of Magic diesen Monat wie beabsichtigt auf beiden Plattformen veröffentlichen zu lassen. Winds of Magic für Konsolen wird dem Patch 2.0.15 auf dem PC entsprechen, mit dem Zusatz von Gewebe im Schnellen Spiel", erklärt der Geschäftsführer von Fatshark.Im nächsten Jahr soll es dann vermehrt um Vermintide: Versus gehen.Letztes aktuelles Video: Deluxe Edition Launch Trailer PS4 Xbox One