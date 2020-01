Warhammer: Vermintide 2: Season 2 mit Rückkehr nach Drachenfels gestartet

Fatshark hat die zweite Saison von Warhammer: Vermintide 2 mit dem für alle Spieler kostenlosen Update "The Curse of Drachenfels - Old Haunts" am 23. Januar 2020 auf PC gestartet . Zwei weitere Gratis-Kapitel über Burg Drachenfels, die Veteranen bereits aus dem Vorgänger kennen, sollen folgen. Darüber hinaus wurde der In-Game-Shop "Lohner's Emporium of Wonders" eröffnet sowie die auch mit Bots spielbaren "Quick Play Weaves" eingeführt.Außerdem wurde die Essenzausschüttung erhöht und Cousin Okri hält neue Herausforderungen parat. Die vollständigen Patchnotizen können auch auf Steam eingesehen werden , wo aktuell ein Rabatt von 75 Prozent auf den regulären Verkaufspreis der Fantasy-Action gewährt wird (6,99 Euro statt 27,99 Euro).