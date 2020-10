Warhammer: Vermintide 2: Jubiläums-Aktion: Bis Sonntag kostenlos spielbar

Der Koop-Shooter Warhammer: Vermintide 2 ( ab 19,98€ bei kaufen ) ist bis zum kommenden Sonntag kostenlos spielbar - zumindest auf dem PC via Steam . Das haben die Entwickler von FatShark angekündigt. Anlass für die Aktion ist das fünfjährige Jubiläum seit dem Start von Vermintide, das am 23. Oktober 2015 für den PC erschien und später noch für PS4 und Xbox One umgesetzt wurde. Der Nachfolger wurde dann 2018 veröffentlicht."Left 4 Rats 2: Packende Koop-Action mit viel Warhammer-Charme, Teamplay-Fokus und vielen Optionen, aber auch spielerischen Schwächen", meinte Marcel im Test und vergab eine Wertung von 82%.Letztes aktuelles Video: Grail Knight Career | Official Trailer