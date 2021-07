Warhammer: Vermintide 2: PS5-Upgrade verfügbar

60fps

1440p

Improved shadow quality

More shadow casting lights

Higher density scattering

Screen space reflections

FatShark und 505 Games haben das PS5-Upgrade für den Koop-Shooter Warhammer: Vermintide 2 ( ab 19,98€ bei kaufen ) veröffentlicht. Neben der allgemeinen Verbesserung der Grafikqualität, die inbesondere durch Anpassungen an Schatten und Beleuchtung erreicht werden soll, wird auch die Performance von der stärkeren Hardware der neuen Sony-Konsole in Form einer höheren Bildrate profitieren. Hier die Übersicht, was das Update bieten soll:Warhammer: Vermintide erschien Anfang 2018 ursprünglich für den PC, gefolgt von einer Umsetzung für Xbox One. Ende 2018 durfte man dann auch auf der PS4 zu den Waffen greifen.Letztes aktuelles Video: Chaos Wastes | Official Trailer