Warhammer: Vermintide 2: Koop-Hit gibt es für kurze Zeit gratis bei Steam

Warhammer: Vermintide 2 – So erhaltet ihr das Gratis-Spiel





Seid ihr mit eurem Steam-Konto angemeldet, geht ihr auf die



Die Aktion gilt aber nur bis zum 7. November, 10:00 Uhr. Ihr habt demnach noch bis zum kommenden Montag Zeit, um das kostenlose Vermintide 2 zu aktivieren.



Noch mehr Gratis-Spiele gibt es übrigens



Die weiteren Aktionen zum Geburtstag



Neben dem Vermintide 2-Geschenk gibt es aber seitens Fatshark noch mehr Feierlichkeiten. Schließlich steht am 30. November die Veröffentlichung von



Am 8. November folgt jedoch erst einmal der Release eines kostenlosen DLCs für Vermintide 2. In Pfad des Verrats gibt es eine neue Mission, bei der ihr eine Karawane mit wertvoller Fracht auf dem Weg nach Tockstadt beschützen müsst. 2023 soll zu dem Abenteuer noch eine zweite Mission folgen.







Anschließend können Vorbesteller von Darktide das neue Spiel bereits vom 17. bis zum 29. November früher als alle anderen spielen. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Pre-Launch-Betaperiode, in der die Entwickler dem Spiel den allerletzten Feinschliff verpassen möchten.



Das Tide-Franchise feiert in diesen Tagen seinen 7. Geburtstag und Entwickler Fatshark lässt euch an den Feierlichkeiten teilhaben. Zum Start könnt ihr euch direkt ein Geschenk sichern.Noch bis zum 7. November gibt es Warhammer: Vermintide 2 komplett kostenlos auf Steam zu haben. Ist das Spiel einmal in eurer Bibliothek, dürft ihr es für immer behalten und mit Freunden in den Kampf gegen die fiesen Skaven ziehen.