Travis Strikes Again: No More Heroes: Complete Edition erscheint Mitte Oktober für PC und PS4 - 4Players.de

Der Termin steht fest: Am 17. Oktober 2019 wird Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition für PC (Steam; Preis: 33,99 Euro) und PlayStation 4 erscheinen. Verbesserte Grafik und bis zu 120 fps (auf kompatibler Hardware) werden versprochen. Die Complete Edition wird alle Downloadinhalte umfassen. Die beiden DLCs (Black Dandelion und Bubblegum Fatale) fügen Shinobu Jacobs und Badgirl als spielbare Charaktere hinzu, sofern man einmal die Hauptgeschichte abgeschlossen hat.Travis Strikes Again: No More Heroes ist im Januar 2019 auf Switch erschienen. Unseren Test findet ihr hier : Spiele von Goichi Suda, besser bekannt unter seinem Alias Suda 51 sind 'speziell'. Prinzipiell im Mainstream angesiedelt, sind es neben dem markanten Artdesign mal kleinere, mal größere Ungewöhnlichkeiten, die aus Titeln wie Killer is Dead, No More Heroes und selbst dem Sidescroller Sine Mora etwas Besonderes gemacht haben. Doch bei Travis Strikes Again: No More Heroes scheint er wieder bereit zu sein, sich und seine ausgeflippte Kreativität wieder stärker einbringen zu wollen.Letztes aktuelles Video: Complete Edition