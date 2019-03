Pathologic 2: Releasetermin im Mai - 4Players.de

Pathologic 2 erscheint am 23. Mai für den PC. Das haben Ice-Pick Lodge und TinyBuild Games nach Angaben von Eurogamer.net angekündigt. Der Survival Horror befindet sich schon seit einer ganzen Weile in Entwicklung - die Kickstarter-Kampagne wurde 2014 gestartet.Allerdings handelt es sich bei Pathologic 2 nicht um eine klassische Fortsetzung. Stattdessen ist es eine Mischung aus Remaster des ersten Teils aus dem Jahr 2006 und einer Neuinterpretation. Darüber hinaus hat man sich im vergangenen November für ein Episodenformat entschieden, da man die Geschichte aus den Augen von drei verschiedenen Figuren erzählen will. Bei dem Release am 23. Mai handelt es sich demnach um die erste Episode, in der man in die Rolle von Haruspex schlüpft. Über die Releasetermine kommender Episoden ist derzeit noch nichts bekannt. Allerdings will man noch in diesem Jahr eine Umsetzung für Xbox One nachreichen.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer