Pathologic 2: Survival-Thriller bei Steam und GOG erhältlich - 4Players.de

Ice-Pick Lodge und TinyBuild Games haben den Psycho-Thriller Pathologic 2 bei Steam und GOG veröffentlicht. Der Preis beträgt knapp 30 Euro. Im Gegenzug erhält man ein zwölftägiges Überlebenstraining in einer ländlichen Stadt, in der eine mysteriöse Krankheit wütet. Wie man die Seuche übersteht, bleibt einem selbst überlassen. Man kann Leute überfallen und sogar töten oder nach friedlicheren Wegen Ausschau halten, um seinen Körper fit zu halten und dabei auch Hunger und Durst effektiv zu bekämpfen.Allerdings handelt es sich bei Pathologic 2 nicht um eine klassische Fortsetzung. Stattdessen ist es eine Mischung aus Remaster des ersten Teils aus dem Jahr 2006 und einer Neuinterpretation. Darüber hinaus hat man sich im vergangenen November für ein Episodenformat entschieden, da man die Geschichte aus den Augen von drei verschiedenen Figuren erzählen will. Bei dem jetzigen Release dürfte es sich demnach um die erste Episode handeln, in der man in die Rolle von Haruspex schlüpft. Über die Releasetermine kommender Episoden ist derzeit noch nichts bekannt. Allerdings will man noch in diesem Jahr eine Umsetzung für Xbox One nachreichen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer