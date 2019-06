Catan VR: Virtual-Reality-Adaption des Brettspielklassikers startet auf PSVR - 4Players.de

Kurz nach der Switch-Adaption von Catan (wir berichteten ) schicken Experiment 7, Asmodee Digital und die Catan GmbH nun auch die Virtual-Reality-Umsetzung des Brettspielklassikers auf einer weiteren Plattform an den Start: Das bereits für Oculus Rift, Oculus Go, Gear VR, HTC Vive und Windows Mixed Reality erhältliche Catan VR kann ab dem 25. Juni 2019 auch für PlayStation VR erworben werden. Im PlayStation Store schlägt der Download des Strategiespiels mit 14,99 Euro zu Buche.Auf dem PlayStation Blog stellt Studioleiter Geoffrey Zatkin die Umsetzung näher vor: "Das Beste an Catan für PS VR ist der Sinn für soziale Interaktion, den ihr bekommt, wenn ihr euch in ein Spiel mit euren Freunden oder Onlinegegnern stürzt. Catan VR bietet euch eine ganze Bandbreite an Spielerfahrungen und die Freude über einen guten Würfelwurf, die Frustration über einen feindlichen Überfall oder die Befriedigung eines großen Handelsgeschäfts kommt in jeder der unzähligen Mikroaktionen zum Ausdruck, die während des Spiels von den Spielern an den Tag gelegt werden.Unsere Discord-basierte Catan VR-Turniergruppe hat sich von einer Handvoll Spieler, die gemeinsame Spiele koordinieren, zu einer ausgewachsenen Community von Freunden und Gamern entwickelt. Ein großer Teil dieses Zusammenhalts rührt von dem Gefühl, dass man während eines Spiels wirklich mit anderen Spielern in einem Raum ist und PS VR glänzt in dieser Hinsicht besonders.Egal ob ihr über das Spiel selbst reden oder einfach nur vor einer Partie mit euren Freunden plaudern wollt - Catan VR für PS VR bietet euch den perfekten virtuellen Spieltisch dafür."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PSVR