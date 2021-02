Catan VR: Virtual-Reality-Adaption des Brettspielklassikers ist auf Quest gestartet

Lieber spät als nie: Experiment 7 und Asmodee Digital schicken ihre Virtual-Reality-Umsetzung des Brettspielklassikers Catan auf einer weiteren Plattform an den Start: Zwischen den Jahren 2017 und 2019 wurde Catan VR bereits für Oculus Rift, Oculus Go, Gear VR, HTC Vive, Windows Mixed Reality und PlayStation VR veröffentlicht. Seit vergangenem Donnerstag, 4. Februar kann es auch für Oculus Quest (also auch für Quest 2) erworben werden.Im Oculus-Store schlägt der Download des Strategiespiels mit 14,99 Euro zu Buche - inklusive Crossplay mit älteren Versionen, so dass man sich mit möglichst vielen VR-Spielern an den virtuellen Brettspieltisch setzen kann."* Classic Catan Gameplay, Now in VR – Experience the award-winning strategy classic for the first time in virtual reality.* Custom Catan Environment – Wheat sways, a mandolin strums, and clouds roll over the mountains as you play on the iconic island of Catan itself.* Invite-a-Friend & Matchmaking Multiplayer – Enjoy a game with longtime friends or take on the world-wide Catan community via online matchmaking.* Catan AI Personalities – Play vs. classic Catan AI opponents designed with guidance from Catan creator Klaus Teuber.* Cross-Platform Play – Rift vs. Go vs. Quest? No problem."