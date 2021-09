The Good Life: Die ländlichen Ermittlungen beginnen Mitte Oktober

Schieße alle möglichen Fotos und veröffentliche sie auf die virtuelle Website Flamingo, um Geld zu verdienen.

Im Laufe des Spiels wirst auch du dich in eine Katze und einen Hund verwandeln. Als Katze kannst du hohe Wände erklimmen und Kleintiere fangen. Als Hund kannst du Gerüche aufnehmen, Löcher graben und gegen Bestien kämpfen.

Erkunde Rainy Woods auf dem Rücken eines Schafs.

Löse einen Mordfall im beschaulichen Städtchen.

Erkunde jeden Winkel der ebenso charmanten wie bizarren Stadt Rainy Woods.

Am 15. Oktober 2021 wollen White Owls, Grounding und Playism das bizarre Landabenteuer The Good Life ab 9,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den von Deadly-Premonition -Schöpfer Hidetaka "SWERY" Suehiro und Panzer-Dragoon -Schöpfer Yukio Futatsugi koproduzierten Kleinstadt-Krimi bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In der mittelgroßen offenen Welt von The Good Life erwarten dich bizarre Spiel- und Gameplayelemente. Du schlüpfst in die Rolle von Naomi, einer Journalistin aus New York City, die sich hoch verschuldet hat. Ein großer Konzern bietet ihr einen Ausweg in Form eines Auftrags: Sie soll nach England reisen und das ländliche Rainy Woods, die glücklichste Stadt der Welt, besuchen. Rainy Woods verbirgt ein großes Geheimnis: Wenn der Vollmond am Himmel steht, verwandeln sich die Einwohner in Hunde und Katzen. Genieße das Leben in der Stadt, während du ihre Geheimnisse ergründest."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer