Pimax 8K: VR-Headset mit voller 8K-Auflösung soll noch 2019 erscheinen - 4Players.de

Der Headset-Hersteller Pimax will bei seinem für 2019 geplanten VR-Headset keine halben Sachen mehr machen: Das kommende Modell Pimax 8K X bietet laut Community-Manager SweViver eine volle 8K-Auflösung, also 4K für jedes Auge. In seinem Youtube-Video erklärt er, dass das Bildsignal diesmal nativ mit der vollen Auflösung vom PC zum Headset übertragen werde. Erste Infos zum Modell wurden bereits zuvor in der Kickstarter-Kampagne bekanntgegeben.Beim früheren Modell Pimax 8K war das noch nicht der Fall, denn dort wurde das Bild zunächst herunter- und im Headset wieder hochskaliert - aufgrund von Bandbreitenproblemen. Diesmal sollen aber sämtliche Daten in nur einem einzigen Displayport-Kabel übertragen werden. Möglich werde das, weil lediglich eine relativ niedrige Refreshrate von 75 Hertz zum Einsatz komme (80 Hertz wird derzeit getestet; Valve Index bietet bis zu 120 bzw. 144 Hertz).Interessant ist auch, dass eine Full-RGB-Pixel-Matrix zum Einsatz kommt: Die hohe Auflösung zusammen mit zahlreichen Subpixeln könnte den Fliegengitter-Effekt also ziemlich stark verkleinern. Im Gegenzug dürfte die hohe Auflösung selbst Top-Grafikkarten ganz schön ins Schwitzen bringen - selbst wenn SweViver "nur" eine ähnlich hohe Last wie beim alten 8K-Modell prophezeit: