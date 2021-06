Real Farm: Gold-Edition der Landwirtschaftssimulation vorgestellt

Sowohl das Potato Pack als auch die „Grünes Tal“-Karte DLCs

Optimiertes Gameplay mit verbesserten Grafiken und Bildraten

Verschiedene Komfortverbesserungen, einschließlich einer völlig neuen KI und einer UI/UX-Überarbeitung

Überarbeitete Spielmechaniken und ein reibungsloses Farmerlebnis

Am 24. Juni erscheint eine Gold Edition der Landwirtschaftssimulation Real Farm ( ab 19,89€ bei kaufen ) für PC, PS4 und Xbox One. Das haben die Triangle Studios und Soedesco bekannt gegeben. Neben diversen Fehlerbehebungen beinhaltet die Fassung alle bisher veröffentlichten Download-Inhalte. Auf Steam erhalten Käufer außerdem den Original-Soundtrack zusätzlich.Wer die Standard-Edition bereits besitzt, soll die Gold Edition in Form eines kostenlosen Updates bekommen. Versprochen wird eine komplett neues KI-System, überarbeitete Bildschirmanzeigen und weiterer Feinschliff, um die allgemeine Qualität zu verbessern.Fetaures:Letztes aktuelles Video: Gold Edition Teaser Trailer