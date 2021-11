Real Farm: Release der Premium-Edition markiert das erste Next-Gen-Spiel von Publisher Soedesco

Konsolen-Landwirte stehen vor einer schweren Entscheidung: Warten auf den mutmaßlichen Genre-Primus Landwirtschafts-Simulator 22 von Giants Software, der am 22. November veröffentlicht wird? Oder doch schon jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Switch in Soedescos frisch veröffentlichtem Real Farm ( ab 16,36€ bei kaufen ) : Premium Edition rauf auf den Trecker, Felder bestellen und sich um Viehzucht kümmern?Die Premium-Version enthält alle bisher veröffentlichten DLCs, zahlreiche Fehlerbehebungen, Verbesserungen der Benutzeroberfläche sowie (auf PlayStation 5, Xbox Series) grafische Erweiterungen. Die nachfolgenden Videos zeigen im Launch-Trailer einige der visuellen Updates auf den Next-Gen-Konsolen sowie knapp acht Minuten Ausschnitte der Switch-Fassung.Real Farm wurde 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, am 24. Juni erschien die Gold-Version für diese Systeme. Die Premium Edition für PlayStation 5, Xbox Series sowie Switch ist seit dem 10.11. in den Digitalstores verfügbar. Die Switch-Version ist auch im klassischen Einzelhandel zu haben.