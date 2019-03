Magic: The Gathering Arena: Großes Update bringt visuelle Variationen und neues Fortschrittssystem; Mythic Invitationals auf der PAX East - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen-Trailer



In einem großen Update für Magic: The Gathering Arena hat Wizards of the Coast Änderungen am Fortschritssystem der Magic-Umsetzung für den PC vorgenommen. So können jetzt über Spieler-Level Orbs errungen werden, mit denen Einsteiger auf einem Fortschrittsbaum exakt die Karten-Pakete und Decks der gewünschten Farben freigeschalten können, die sie benötigen. Zuvor wurden diese zufällig über die normalen Quests ausgeschüttet. Außerdem wurden Übungsmatches gegen die KI implementiert, mit denen sich neue Decks vor Ranked-Matches testen lassen.Zudem wurden mit dem Update umfassende visuelle Anpassungsmöglichkeiten für Kartenrücken und Artworks eingeführt. Diese stehen weitestgehend über zusätzliche Mikrotransaktionen zur Verfügung, die je nach Seltenheitsstufe der Karte oder Art der "Kartenhülle" zu Buche schlagen. Die Spieler können so ihre Decks gezielt visuell anpassen und ausstaffieren - auch wenn die Preisgestaltung mit bis zu 1200 Gems für ein Sonder-Artwork für Mythic Rares recht teuer daherkommt. Auch neue Avatare können jetzt erstanden werden.Desweiteren steigt am Wochenende das erste Magic Arena eSports-Turnier: im Rahmen der PAX East treten 64 Spieler beim Mythic Invitational an, um sich Preisgelder im Gesamtwert von einer Million US-Dollar zu sichern. Weitere Infos zum Turnier und zum neuen Format "Duo Standard" findet ihr hier.