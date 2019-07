Magic: The Gathering Arena: Hauptset 2020 ab sofort spielbar, Celebrity Cup angekündigt. - 4Players.de

Ab sofort ist die neue Erweiterung "Hauptset 2020" für Magic: The Gathering Arena verfügbar - deutlich vor dem Paper-Release am 12. Juli 2019.Die jährlichen Hauptsets bietet den besten Einstiegspunkt für Magic-Neulinge, da sie die grundlegenden Mechaniken, Archetypen und Variationen von Magic: The Gathering abbilden. Das Core Set 2020 umfasst 280 Karten, darunter auch dringend benötigte Reprints wie etwa den Leyline-Zyklus, der vor allem für Modern-Spieler interessant sein dürfte. Wer sich einen Überblick über die neuen Karten verschaffen möchte, der wird hier fündig.Zum Start des Hauptsets veranstaltet Wizards of the Coast zudem am 11. Juli erstmals den Celebrity Cup, bei dem Influencer und Magic-Profis gemeinsam in Paaren gegeinander antreten. Das Event findet zeitgleich in Frankreich, UK und Deutschland statt und wird live auf Twitch gestreamt.Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen-Trailer