Magic: The Gathering Arena: Mehr Infos zur Standard-Rotation und zum "Historic"-Format - 4Players.de

Wizards of the Coast hat neue Informationen zur anstehenden Rotation des Standard-Formates bei Magic: The Gathering und den damit zusammenhängenden Veränderungen bei Magic: The Gathering Arena veröffentlicht.Wie auch bei der Paper-Variante werden zum Release des kommenden Sets "Throne of Eldraine" die vier ältesten Standard-Sets Ixalan, Rivals of Ixalan, Dominaria und Core Set 2019 aus dem Standard-Format rotieren. Karten der Sets sind dann bei Spielen und Turnieren im Format nicht länger legal.Lange war unklar, wie Wizards of the Coast mit der Rotation der Sets umgehen würde, da es bis dato kein Eternal-Format wie Modern oder Legacy bei Arena gibt - unter anderem, da die alten Sets von Magic: The Gathering nicht digitalisiert wurden, sodass die Karten nicht zur Verfügung stehen. Das neu geschaffene und kürzlich angekündigte "Historic"-Format soll diese Lücke füllen und den Besitzern von Karten der rotierenden Sets die Möglichkeit geben, ihre Karten weiterhin zu nutzen. Somit ist ein Wipe oder eine Auszahlung der rotierenden Karten endgültig vom Tisch.

Zunächst wurde Historic nur als Best-of-One Casual-Format für Arena angekündigt, nun gab Wizards of the Coast aber bekannt, dass neben dem Best-of-Three auch eine Rangliste eingeführt wird. Ob diese genauso funktionieren wird wie die Standard-Rangliste ist allerdings nach wie vor unklar. Zudem wurde bekanntgegeben, dass nach und nach bekannte Karten zu dem Format hinzugefügt werden sollen. Einmal im Quartal werden so Kartenpakete von rund 15-20 Karten veröffentlicht, die vermutlich Kernkarten anderer Formate wie Modern umfassen werden.Diese Erweiterung hat allerdings auch einen Nachteil: Historic-Karten werden zwei statt nur einer Wildcard benötigen, wenn man sie für Decks craften möchte. Dies wird laut Informationen von WotC auch Karten betreffen, die noch standardlegale Versionen besitzen wie z.B. Luminous Bonds. Für die Karte mit dem RIX-Artwork wird man so das doppelte berappen müssen wie im Vergleich mit der GRN-Variante. Ebenfalls teuer: Historic-Karten wird man in Boostern nur im 45er-Paket für Diamanten kaufen können. Diese schlagen mit knapp 18.000 Diamanten zu Buche was beinahe 90 Euro entspricht. Somit dürfte das Eternal-Format in Arena schnell zu einem teureren Spaß werden.Das neue Set Throne of Eldraine wird am 26. September für Arena und am 4. Oktober für Paper-Magic erscheinen. Das neue Standard wird wie folgt aussehen: