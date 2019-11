Magic: The Gathering Arena: Wizards of the Coast verliert Nutzerdaten - 4Players.de

Kreditkarten- oder sonstige Zahlungsdaten waren laut der Berichte nicht in den Datenbanken enthalten. Eine Passwort-Änderung durch die betroffenen Spieler wird seitens WotC dringend empfohlen.



Letztes aktuelles Video: Video-Epilog



Kreditkarten- oder sonstige Zahlungsdaten waren laut der Berichte nicht in den Datenbanken enthalten. Eine Passwort-Änderung durch die betroffenen Spieler wird seitens WotC dringend empfohlen.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog Enthalten waren neben E-Mail-Adressen auch die gehashten (par Hash-Funktion indizierten) und gesalzenen (per randomisierter Zeichenfolge schwerer lesbar gemachten) Passwörter der Nutzer. Diese waren aber nicht hart verschlüssel. Eine Entschlüsselung ist so schwierig, aber nicht unmöglich.

Datenleck bei Wizards of the Coast: Die Entwickler von Magic: The Gathering Arena haben laut der britischen Cybersecurity-Firma Fidus Information Security die Nutzerdaten von rund 452.000 Benutzerkonten unabsichtlich geleaked. Wie TechCrunch berichtet, hat WotC die Daten in einem Datenbank-Backup ungeschützt in einer Cloud gespeichert.