Magic: The Gathering Arena: Ab sofort auch im Epic Store erhältlich

Bisher mussten Spieler von Magic: The Gathering Arena das PC-Spiel direkt vom Hersteller erwerben und per eigenem Launcher starten. Am vergangenen Donnerstag wurde das virtuelle Kartenspiel außerdem im Epic Games Store veröffentlicht.Auf mögliche inhaltliche Änderungen geht die Pressemitteilung nicht ein, es wird nebenbei allerdings noch auf das Kartenset "Theros Jenseits des Todes" ein. Das Set nimmt Spieler zurück zur beliebten Ebene Theros - die Tabletop-Version wird am 24. Januar veröffentlicht."Deine Pforte zu MagicDu weißt Bescheid. Lade jetzt das originale Strategie-Kartenspiel herunter und spiele es auf deinem PC. Schalte sofort mächtige Decks frei, verdiene dir Belohnungen, indem du spielst, und lege gleich mit einer Vielzahl von Formaten für Spieler aller Spielstärken los. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um Magic kennenzulernen.Keine Erfahrung erforderlichNeu bei Magic? Kein Problem. Schau dir das Tutorial an und übe gegen den KI-Assistenten, um die Grundlagen zu erlernen. Nimm an zufälligen Matches Teil, um deine Fähigkeiten in deinem eigenen Tempo zu verbessern.Tritt sofort anSchalte 15 einzigartige Decks frei und finde deinen eigenen Spielstil. Hole dir täglich Belohnungen ab, um deine Sammlung zu vergrößern und deine eigenen mächtigen Decks zusammenzustellen.Spiele mit PersönlichkeitErzähle eine Story mit deinem Deck, indem du dir den universellen Zauber und die vibrierende Kartenkunst von Magic zu eigen machst. Prahle mit auffälligen Errungenschaften wie Avataren, Kartenhüllen und Haustieren.Mehr Möglichkeiten, Spaß zu habenProbiere verschiedene Spielmodi wie Draft und Brawl aus. Bei speziellen Events im Spiel gibt es aufregende Preise zu gewinnen, und über die eSports-Qualifikationsturniere kannst du sogar das nächste Mitglied der Magic Pro League werden!"