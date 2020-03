Magic: The Gathering Arena: Virtuelles Friday Night Magic in Zeiten sozialer Isolation

Wizards of the Coast verlegt den Freitagabend mit Friday Night Magic at Home jetzt in die aktuelle Magic-Umsetung Magic: The Gathering Arena . Heute startet das erste von zunächst drei geplanten Freitags-Events an denen interessierte Spieler kostenlos teilnehmen können. Dabei werden unterschiedliche Formate gespielt, die Woche für Woche variieren können. Zudem kündigt Wizards of the Coast an, dass auch eine Variation der üblichen Gewinne wöchentlicher Turniere mit Unterstützung der lokalen Spieleläden ausgegeben werden sollen - zunächst sollen das spezielle, exklusive ingame-Sleeves sein.Dafür muss man den Regeln der Events Folgen, die ihr hier findet.