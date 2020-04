Magic: The Gathering Arena: Ikoria: Reich der Behemoths mit Godzilla & Co. verfügbar

Für Magic: The Gathering Arena ist das neue Set "Magic: The Gathering, Ikoria: Reich der Behemoths" veröffentlicht worden. Die physische Version des Sets erscheint am 15. Mai 2020 und führt die Spieler in die Welt Ikoria, die von riesigen Bestien beherrscht wird.Ikoria hat neben Godzilla, dem König der Monster, der zum ersten Mal in Magic: The Gathering auftaucht, auch noch andere bekannte Monster aus der Welt von Godzilla im Gepäck. Insgesamt enthält das Set 'Ikoria: Reich der Behemoths' 16 Karten, die thematisch an die Welt von Godzilla angelehnt sind ( Details ). Auch ein Draft-Modus für acht Spieler wird eingeführt. Eine komplette Liste aller Karten aus Ikoria: Reich der Behemoths ist hier zu finden."In Ikoria kehren ein paar altbekannte Mechaniken wie die populäre Umwandlung zurück, aber auch neue Mechaniken wie die Mutation, die es Spielern erlaubt, zwei Kreaturen zu einer noch besseren zu kombinieren, werden eingeführt. Mit Gefährten wird die Verbindung zwischen Kreatur und Spieler gestärkt und es können noch mächtigere Decks gebaut werden."Magic: The Gathering Arena kann von der Magic-Website und im Epic Games Store runtergeladen werden.