Magic: The Gathering Arena: Kaladesh Remastered veröffentlicht

Wizards of the Coast hat mit Kaladesh Remastered eine digitale Neuauflage des Tabletop-Kartensets Kaladesh exklusiv für Magic: The Gathering Arena veröffentlicht. Es enthält 303 Karten aus dem Tabletop-Set Kaladesh und Äther-Rebellion. "Kaladesh Remastered bietet eine einzigartige Draft-Erfahrung und erweitert Historic für das Constructed-Format", schreiben die Entwickler. Die Liste mit allen Karten findet ihr hier 'In Kaladesh Remastered werden Spielern viele neue Mechaniken vorgestellt, die seit der Closed Beta zum allerersten Mal in wieder in Arena auftauchen: " Improvise " und " Fabricate ". Improvise erlaubt es Spielern, durch das Tappen von Artefakten für Zaubersprüche zu bezahlen. So können geschickte Spieler das Maximum aus ihren Decks rausholen. Fabricate wiederum erlaubt es den Spielern, Kreaturen oder 1/1 Servo-Kreaturenspielsteine zu verstärken und ein praktisches Zusammenspiel zwischen den beiden Mechaniken zu erschaffen. Spieler finden hier außerdem eine brandneue Ressource vor: " Energy ", mit der Energie gesammelt werden kann, um damit dann mächtigere Effekte wie Wunder des Ätherwerks kostenlos zu wirken.'Letztes aktuelles Video: Kaladesh Remastered