Magic: The Gathering - Arena: Mobile-Version ist gestartet

Screenshot - Magic: The Gathering - Arena (Android, iPhone)

Die Zeit des Early Access ist vorbei: Wizards of the Coast bekanntgegeben, dass Magic: The Gathering Arena für Hanys seit kurzem in Europa und ab dem gestrigen Donnerstag, 25. März weltweit verfügbar ist. Das Spiel steht laut offizieller Mitteilung kostenlos im App Store für iOS und bei Google Play für Android zum Download zur Verfügung."Mit den neuen Touchscreen-Steuerelementen der mobilen App können Spieler ihre Magic: The Gathering Arena Sammlung überall verwalten und erweitern und sich auf Mobilgeräten, Tablets, Windows-PCs oder Mac OS mit anderen messen. Alle MTG Arena Kartensets, Formate, Events, der Deckbau und mehr wird wird auf mobilen Geräten und Tablets unterstützt, inklusive das aktuellste Set Kaldheim. Spieler können ihr Wizards-Konto nutzen, um auf ihre vorhandene MTG Arena Sammlung zuzugreifen, Quests abzuschließen und unabhängig von der Plattform gegen andere Spieler anzutreten. Weitere Informationen zu Magic: The Gathering Arena gibt es hier und melde dich gerne, falls du noch irgendwelche Fragen hast."Letztes aktuelles Video: Kaladesh Remastered