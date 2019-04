Call of Duty: Black Ops 4: Kostenlos-Monat für den Blackout-Modus startet heute - 4Players.de

Der Blackout-Modus aus Call of Duty: Black Ops 4 wird kostenlos - zumindest einen Monat lang. Wie der Trailer für die neue Battle-Royale-Karte Alcatraz verrät, gibt es vom 2. bis 30. April (also ab heute) einen Gratiszugang, der laut Dualshockers.com auf allen Plattformen gelten soll - also PlayStation 4, Xbox One und PC. Noch gibt es keine konkreten Infos über die Startzeit oder den genauen Download-Vorgang.