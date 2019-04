This week in #BlackOps4:



• Infected in MP (PS4)

• Alcatraz in #Blackout on all platforms

• New Skill Divisions in League Play

+ more pic.twitter.com/6xGYSTxtee — Treyarch Studios (@Treyarch) 8. April 2019

Auch Seuchen finden in Call of Duty - Black Ops 4 ihren Weg zuerst auf die PS4: Die Treyarch Studios haben auf Twitter verkündet, dass der altbekannte Infected-Modus mit einem heutigen Update die PlayStation 4 heimsucht. Spieler mit einer Xbox One oder einem PC kommen laut Dualshockers.com erst am kommenden Dienstag, 16. April an die Reihe.Ein Spieler wird zum Zombie und muss die restlichen gesunden Teilnehmer infizieren. Ebenfalls nachgepatcht wird die Karte Alcatraz für den Battle-Royale-Modus Blackout (auf allen Plattformen), neue Skill-Divisions im League-Play und weitere Details:Letztes aktuelles Video: Alcatraz Trailer