Bright Memory: RTX-Demo für die Early-Access-Version; Infinite-Fortschritt - 4Players.de

Für Besitzer der Early-Access-Version von Bright Memory ist die RTX-Demo, die auf der GTC China 2019 gezeigt wurde, veröffentlicht worden. Diese RTX-Demo (siehe Trailer) ist selbstlaufend, aber pausierbar. Auch die Raytracing-Features können zu Vergleichszwecken an-/ausgeschaltet werden. Die in der Demo präsentierte Grafik soll aber kein Vergleich zur finalen Version von Bright Memory: Infinite sein. Laut Hersteller sollte die Demo auf einer RTX 2080 in 4K mit 60 fps laufen. Reflexionen, Schatten, Ambient Occlusion (Umgebungsverdeckung) und Global Illumination (globale Beleuchtung) werden via Raytracing realisiert.Bright Memory (Episode 1) erschien im Januar 2019 im Early Access und sorgte als Mischung aus Shooter und Slasher auf dem PC ( zur Vorschau ) für Aufsehen. Das Spiel wurde von einer Person entwickelt und es kamen hauptsächlich Standard-Grafikbausteine aus den Bibliotheken der Unreal Engine zum Einsatz, was durchaus auf Kritik stieß. Kurz darauf erklärte der Chef-Entwickler, dass Bright Memory: Episode 1 so etwas wie eine Demo sei, die aufgrund von unsicheren Verkaufserwartungen entstand. Da sie mittlerweile die richtigen Voraussetzungen inkl. Publisher (Playism) haben würden, soll das Spiel komplett überarbeitet und in vollständiger Form (keine weiteren Episoden) erscheinen. Der Titel soll Bright Memory: Infinite heißen. An dem spielerischen Kern sollen keine Veränderungen vorgenommen werden.Käufer der ersten Episode bzw. der Early-Access-Version ( Steam ) bekommen automatisch und ohne zusätzliche Kosten das Upgrade auf Infinite - eine zweite bzw. weitere Episoden wird das Team nicht mehr in Angriff nehmen und sich stattdessen voll auf den Reboot konzentrieren - abgesehen von manchen technischen Experimenten.Letztes aktuelles Video: RTX-Trailer