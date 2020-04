Sky: Kinder des Lichts: Erkundungsabenteuer der Journey-Macher auf Android verfügbar

"Im Himmel warten sieben traumartige Reiche darauf erkundet zu werden

Gleichgesinnte Spieler aus der ganzen Welt warten darauf neue Freundschaften zu knüpfen

Eine Vielzahl von Charakter-Anpassungen bieten zahlreiche Möglichkeiten der Individualisierung

In Teams mit anderen Spielern gilt es dunkle Bereiche zu erkunden, Geister zu retten und antike Schätze zu entdecken

Kerzen können an andere Spieler verschenkt werden, um Wertschätzung zu zeigen und Freundschaften wachsen zu lassen

Eine musikalische Erfahrung, bei der gemeinsame Harmonien geschaffen werden

Eine beständig wachsende Welt mit neuen Attraktionen wie saisonalen Events und der Erweiterung von Reichen

Neue Spielevents und die neue Abenteuer-Saison starten noch im April."

Sky: Children of the Light bzw. Sky: Kinder des Lichts ist mittlerweile auch für Android auf Google Play erhältlich (Free-to-play mit Mikrotransaktionen). Das soziale Erkundungsabenteuer der Journey-Macher war bisher nur auf iOS-Systemen und Apple Arcade erhältlich. Eine Switch-Umsetzung befindet sich ebenfalls in Entwicklung."Eine ständig wachsende Welt erwartet Spieler, die zusammen mit ihren Liebsten Hand in Hand durch die Wolken fliegen können. In Zusammenarbeit mit anderen Spielern gilt es die verschiedenen Reiche zu erkunden und Aufgaben zu erfüllen, um das Licht zurück ins Land und die Konstellationen zurück an den Himmel zu bringen. (...) Bis zu acht Spieler bilden online Teams, um das gewaltige Königreich zu erforschen. Sie bauen Freundschaften auf, arbeiten bei Aufgaben zusammen, drücken sich in ihren Charakteren aus, musizieren und genießen Minispiele", schreiben die Entwickler.Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Google Play Launch Trailer