Sky: Kinder des Lichts: Season of Enchantment gestartet

In Sky: Children of the Light (iOS und Android) ist die "Season of Enchantment" gestartet. Es ist die erste Season in dem Spiel, die sich um ein verlassenes Schiff im Golden Wasteland dreht. Während des neunwöchigen Abenteuers können die Spieler die Geschichten der Charaktere dieser Saison hören. Alle Features von Season of Enchantment können als Einzelpaket sowie als Geschenk im Bundle mit drei Paketen in der Sky-App aktiviert werden.Weiter heißt es: "In dieser ersten Season ihrer Art konzentriert sich der komplette Handlungsbogen im Golden Wasteland, in dem die Spieler das verheerende Unglück nach und nach verstehen, das über diese Gruppe von Geistern hereingebrochen ist. Spieler erleben nach dem Abschluss das Schicksal der Gruppe. Spieler unternehmen Mini-Expeditionen, um mehr über die Kräfte hinter den sechs farbigen Lichtquellen zu erfahren, die sie sammeln müssen. Spieler erhalten und lernen sechs neue Ausdrücke, sechs neue Frisuren, vier neue Umhänge, vier neue Masken, ein neues Notenblatt, den neuen Saison-Anhänger sowie zwei ultimative Geschenke. Zwei Stile von Quests stehen zur Verfügung, während die Spieler die Season im Golden Wasteland und allen Reichen erleben. Seltene Geister: Ancestors vergangener Seasons erscheinen im Königreich und bieten Spielern die Gelegenheit an, sie zu entdecken, Freundschaften aufzubauen und Gegenstände freizuschalten."Sky ist "Free-to-start" und über den App Store sowie auf Google Play erhältlich. Kürzlich wurde der Titel auch für Switch angekündigt, während weitere Veröffentlichungen (Apple TV, macOS, PC und Konsolen) vorbereitet werden.Letztes aktuelles Video: Season of Enchantment Trailer