Sky: Kinder des Lichts: Switch-Umsetzung des Erkundungsabenteuers ist startklar

thatgamecompany veröffentlicht Sky: Children of the Light bzw. Sky: Kinder des Lichts heute in Europa für Nintendo Switch im eShop . Die Umsetzung wird eine kostenlose Haupthandlung enthalten und bis zu acht Spielern die Möglichkeit geben, die Spielwelt gleichzeitig zu erkunden. Es wird Free-to-play sein und Crossplay-Funktionen mit Android und iOS bieten. Es ist möglich, das bisherige Sky-Konto mit dem Nintendo-Konto zu verknüpfen. Außerdem wird ein Starter-Paket angeboten, das für 32,99 Euro zwei Umhänge, eine Flöte, eine Frisur, 75 Kerzen und "eine Überraschung" umfasst.thatgamecompany: "In dem erstmals im Juli 2019 auf iOS und im April 2020 auf Android veröffentlichten Titel kommen die Spieler als Kinder des Lichts in Sky an, um die Geheimnisse des trostlosen Königreichs zu enträtseln und die gefallenen Sterne wieder zurück in ihre Konstellation zu bringen. Sie erkunden mit Gleichgesinnten sieben traumhafte Welten, in denen sie gemeinsam fliegen, Hände halten und zusammenarbeiten. Mitgefühl, Freundschaft und Altruismus sind zentrale Elemente von Sky und haben der Spielerfahrung sowohl Kritikerlob als auch zahlreiche Auszeichnungen eingebracht.""Des Weiteren können sich die Spieler auf das erste Crossover-Event in Sky freuen, in dem der international beliebte Charakter Le Petit Prince (Der kleine Prinz) aus dem generationsübergreifenden französischen Kinderroman von Antoine de Saint-Exupéry die Hauptrolle spielen wird. Ein neues und extra dafür gestaltetes 'Starlight-Desert'-Gebiet wurde dem Spiel hinzugefügt, um diese neue Geschichte und mehr zu inszenieren. Die neue Saison startet am 6. Juli 2021, weitere Informationen über die Zusammenarbeit folgen in Kürze."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer