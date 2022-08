Sky: Kinder des Lichts: Atmosphärische Reise bald auch für PlayStation-Besitzer

Crossplay soll die soziale Erfahrung erweitern





We said in our previous 3rd Anniversary blog post that we have some surprises in store for the community.



Today it’s time to share one of those surprises we’re planning.



The work has begun to bring Sky to PlayStation!https://t.co/u7m7CoTCyP pic.twitter.com/WMFWVLZam6



Drei Jahre ist es her, dass das soziale Indie-Abenteuer auf iOS-Geräten das Licht der Welt erblickte. Nach einem Android-Port und einer Switch-Version kündigt das Entwicklerstudio thatgamecompay nun die Arbeiten an einer Umsetzung für PlayStation an.In dem Free-to-Play-Titel erkundet ihr sowohl zu Fuß als auch in der Luft, alleine oder zusammen mit Freunden die atmosphärische Spielwelt aus grünen Landschaften, alten Tempeln, fluffigen Wolken & Co... Dabei aktiviert ihr simple Mechanismen und kommuniziert mit anderen Spielern und Spielerinnen.Dass Spiele abseits der Norm von Shooter bis Aktion-Prügelei funktionieren können, hat der US-amerikanische Entwickler bereits durch Titel wie Journey bewiesen und auch Sky: Kinder des Lichts wurde seit seiner Veröffentlichung mehrfach ausgezeichnet – unseren Test der Switch-Version findet ihr hier – eine Umsetzung für die PlayStation ist also nicht überraschend."Unser Ziel während der gesamten Entwicklung von Sky war es, das Spiel so zu erweitern, dass Spieler sich bei Sky versammeln können, egal auf welcher Plattform sie spielen. […] Mit der nächsten Portierung auf PlayStation freuen wir uns, den Kreis des Lichts noch weiter zu erweitern.", so der Entwickler.Wann sich Sony-Konsoleros in die Lüfte schwingen dürfen, ist noch nicht bekannt. Das Studio vermerkt aber, dass die PS-Umsetzung Crossplay zwischen den verschiedenen Plattformen ermöglichen wird, "so that Sky children can meet friends joining on mobile or Switch."