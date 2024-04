Sky: Kinder des Lichts - Inhalte sollen nicht auf eine Season beschränkt sein

Fast genau vier Jahre nach seinem Erscheinen istnun auch auf Steam verfügbar. Nach PlayStation, Switch- und Mobile-Gamern habt ihr nun also auch auf dem PC die Möglichkeit, das atmosphärische Multiplayer-Abenteuer zu spielen.In der nächsten Woche wird esgeben, die dem Spiel ein bisschen den Anstrich eines Cosy-MMO verpassen könnte. Dabei soll es sich um ein Feature handeln, das gemäß der Entwickler schon lange ein Wunsch der Community war.In der „Season of Nesting” können Spieler nun nämlich ihre Unterkunft mit vielen Details ausstatten und zu ihremmachen. Ein neuer Charakter in Sky: Kinder des Lichts, der in diesem Rahmen als Auftraggeber fungiert, wird euch zunächst einige Quests auferlegen, bei dessen erfolgreichem Abschluss ihr neue Items gewinnen könnt. Nach einer Weile dürft ihr im Spieler-Hub einen eigenen kleinen „Nistplatz“ okkupieren, in den ihr natürlich auch eure Freunde im Spiel einladen könnt.„Viele Spieler haben sich das schon länger erwünscht“, schreibt Entwicklerstudio Thatgamecompany, die auch hinter dem Erfolgstitelstecken, „deshalb wollten wir es ins Spiel integrieren,ist.“ Auch danach wird es die Nestbau-Challenges sowie über 50 Teile eines Möbelsets geben.Bisher war es nur möglich, mit anderen Spielern zusammen kleine Höhlen auf der ganzen Welt verteilt zu dekorieren – einen privaten Raum gab es aber nicht. Das soll sich mit der Season of Nesting ändern. Das Update zu Sky: Kinder des Lichts. In einem anderen Cozy Gameeuren eigenen Shop aufbauen.